Недорогие
кухни и мебель
от производителя
Москва
Магазины
0
0
  1. Главная
  2. Готовые кухни

Готовые кухни

% Кухни со скидкой
Угловые кухни Угловые кухни
Прямые кухни Прямые кухни
Модульные кухни Модульные кухни
Маленькие кухни Маленькие кухни
Недорогие гарнитуры Недорогие гарнитуры
Товары для кухни Товары для кухни
Бытовая техника Бытовая техника
Кухонная мебель Кухонная мебель
Цвет
Выберите цвет
Оттенки
Цвет
Тип поверхности
Расположение
Размер
Размер, см
Ширина, см
-
Высота, см
-
Глубина, см
-
Цена
Цена, руб.
Цена
-
Стиль
Тип
Отделка фасада
Коллекция
Коллекция
Популярные разделы Кухни на заказ Недорогие гарнитуры Готовые кухни Кухонные уголки Распродажа кухонь Встроенные кухни Белые кухни Кухни эконом-класса Элитные кухни Глянцевые кухни Матовые кухни Небольшие кухни Кухни на дачу Показать все Только главные теги
Сортировать по:
На странице:
Всего товаров: 17996
﻿
Прямая кухня Валерия-М-13 Белый глянец/Белый
6 597 9 424
-30%
Цена за всю кухню
4,4 | 7 отзывов
Кухня Валерия-М-13 | 0,4м
Белый глянец
В корзину
Общие размеры
длина
40 см
высота
233,6 см
глубина
60 см
Прямая кухня Глетчер-05 Гейнсборо Силк
6 681 9 544
-30%
Цена за всю кухню
4,6 | 9 отзывов
Кухня Глетчер-05 | 0,4м
Гейнсборо Силк
В корзину
Общие размеры
длина
40 см
высота
214 см
глубина
60 см
Хит Кухня Прага-02 Белое дерево
43 241 61 773
-30%
Цена за всю кухню
4,9 | 16 отзывов
Кухня коллекции Прага-02 | 2,8м
Белое дерево
В корзину
Общие размеры
длина
280 см
высота
214 см
глубина
60 см
Хит Кухня Глетчер-02 Маренго Силк
40 628
Цена за всю кухню
4,9 | 7 отзывов
Кухня коллекции Глетчер-02 | 2,4м
Маренго Силк
В корзину
Общие размеры
длина
240 см
высота
214 см
глубина
60 см
Хит Угловая кухня Брауни-04 Дуб сонома
27 496
Цена за всю кухню
4,9 | 7 отзывов
Кухня Брауни-04 | 2,4м/1,2м
Дуб cонома
В корзину
Общие размеры
длина
240/120 см
высота
214 см
глубина
60 см
Доставим завтра Кухня Бланка СТЛ.218.00 Белый/Спринт/Антрацит
15 720
Цена за всю кухню
4,6 | 19 отзывов
Кухонный гарнитур Бланка СТЛ.218.00 | 2м
Спринт/Антрацит
В корзину
Общие размеры
длина
200 см
высота
215,4 см
глубина
60 см
Кухня Валерия-М-05 Белый глянец
40 152 57 360
-30%
Цена за всю кухню
4,7 | 33 отзыва
Кухня Валерия-М-05 | 1,3м/2м
Белый глянец
В корзину
Общие размеры
длина
129/200 см
высота
214 см
глубина
60 см
Кухня Бланка СТЛ.094.00 Белый/Венге
14 500
Цена за всю кухню
4,5 | 17 отзывов
Кухонный гарнитур Бланка СТЛ.094.00 | 2м
Венге
В корзину
Общие размеры
длина
200 см
высота
215,5 см
глубина
60 см
Кухня Прага-07 Белое дерево
65 880
Цена за всю кухню
5,0 | 8 отзывов
Кухня Прага-07 | 3,3м/1,5м
Белое дерево
В корзину
Общие размеры
длина
330/149 см
высота
213,2 см
глубина
60 см
Прямая кухня Лофт-01 Snow Veralinga
39 970
Цена за всю кухню
4,5 | 37 отзывов
Кухня Лофт-01 | 2,2м
Snow Veralinga
В корзину
Общие размеры
длина
220 см
высота
214 см
глубина
60 см
Кухня Прованс-01 Голубой
40 572
Цена за всю кухню
4,6 | 8 отзывов
Кухня Прованс-01 | 2,6м
Голубой
В корзину
Общие размеры
длина
260 см
высота
214 см
глубина
60 см
Хит Кухня Лофт-01 Cappuccino Veralinga
39 970
Цена за всю кухню
4,6 | 82 отзыва
Кухня Лофт-01 | 2,2м
Cappuccino Veralinga
В корзину
Общие размеры
длина
220 см
высота
214 см
глубина
60 см
Новинка Кухня АДЕЛЬ Белый/Дуб Сонома/Белый Глянец 2,1L
20 990
Цена за всю кухню
0,0 | 0 отзывов
Кухонный гарнитур АДЕЛЬ Белый/Дуб Сонома/Белый Глянец 2,1L | 2,1м
Белый
В корзину
Общие размеры
длина
210 см
высота
205,3 см
глубина
60 см
Новинка Кухня ВАСАБИ Венге/Зеленый 1,9L
18 290
Цена за всю кухню
0,0 | 0 отзывов
Кухонный гарнитур ВАСАБИ Венге/Зеленый 1,9L | 1,9м
Венге
В корзину
Общие размеры
длина
190 см
высота
230 см
глубина
60 см
Новинка Кухня АДЕЛЬ Венге/Венге/Белый Глянец 2,1L
20 990
Цена за всю кухню
0,0 | 0 отзывов
Кухонный гарнитур АДЕЛЬ Венге/Венге/Белый Глянец 2,1L | 2,1м
Венге
В корзину
Общие размеры
длина
210 см
высота
205,3 см
глубина
60 см
Новинка Кухня ВАСАБИ Графит/Дуб Вотан 1,9L
18 290
Цена за всю кухню
0,0 | 0 отзывов
Кухонный гарнитур ВАСАБИ Графит/Дуб Вотан 1,9L | 1,9м
Графит
В корзину
Общие размеры
длина
190 см
высота
230 см
глубина
60 см
Доставим завтра Кухня Бланка СТЛ.094.00 Белый/Дуб кремона
14 500
Цена за всю кухню
4,4 | 10 отзывов
Кухонный модульный гарнитур Бланка СТЛ.094.00 | 2м
Дуб кремона
В корзину
Общие размеры
длина
200 см
высота
215,5 см
глубина
60 см
Доставим завтра Кухня Корсика СТЛ.051.23 Дуб молочный/Голубовато-серый глянец
25 190
Цена за всю кухню
0,0 | 0 отзывов
Кухня Корсика СТЛ.051.23 | 1,8м
Дуб молочный/Голубовато-серый глянец
В корзину
Общие размеры
длина
180 см
высота
216,5 см
глубина
60 см
Прямая кухня Брауни-01 Дуб сонома
22 974
Цена за всю кухню
4,5 | 16 отзывов
Кухня коллекции Брауни-01 | 1,8м
Дуб cонома
В корзину
Общие размеры
длина
180 см
высота
214 см
глубина
60 см
Доставим завтра Кухня Бланка СТЛ.218.00М Белый/Синий
13 394 15 220
-12%
Цена за всю кухню
4,6 | 16 отзывов
Кухонный модульный гарнитур Бланка СТЛ.218.00М | 2м
Венге
В корзину
Общие размеры
длина
200 см
высота
215,5 см
глубина
60 см
Прямая кухня Валерия-М-03 Белый глянец
37 380
Цена за всю кухню
4,6 | 102 отзыва
Кухня Валерия-М-03 | 2,4м
Белый глянец
В корзину
Общие размеры
длина
240 см
высота
214 см
глубина
60 см
Угловая кухня Лофт-03 Nordic Oak
45 038
Цена за всю кухню
4,5 | 37 отзывов
Кухня Лофт-03 | 1,2м/2,2м
Nordic Oak
В корзину
Общие размеры
длина
120/219 см
высота
214 см
глубина
60 см
Кухня Шале-01 Ivory
31 570
Цена за всю кухню
4,7 | 9 отзывов
Кухонный модульный гарнитур Шале-01 | 2,2м
Ivory
В корзину
Общие размеры
длина
220 см
высота
214 см
глубина
60 см
Угловая кухня Валерия-М-05 Лайм глянец
39 858 56 940
-30%
Цена за всю кухню
4,6 | 23 отзыва
Кухня коллекции Валерия-М-05 | 1,3м/2м
Лайм глянец
В корзину
Общие размеры
длина
129/200 см
высота
214 см
глубина
60 см
Кухня Ницца-02 Дуб синий
59 895
Цена за всю кухню
4,5 | 10 отзывов
Кухня Ницца-02 | 3,3м
Синий
В корзину
Общие размеры
длина
330 см
высота
214 см
глубина
60 см
Угловая кухня Сканди-04 Graphite Softwood / Белый
64 568
Цена за всю кухню
4,7 | 17 отзывов
Кухня Сканди-04 | 0,6м/2,7м
Graphite Softwood
В корзину
Общие размеры
длина
59/265 см
высота
234 см
глубина
60 см
Кухня Прага-11 Венге Премиум/ Белый ( столешница Топ-38, Антарес)
45 890
Цена за всю кухню
4,4 | 13 отзывов
Кухня коллекции Прага-11 | 1,6м/2,4м
Венге Премиум/Белое дерево
В корзину
Общие размеры
длина
160/240 см
высота
214 см
глубина
30 см
Кухня Сканди-02 Graphite Softwood/ Белый
41 230
Цена за всю кухню
4,7 | 27 отзывов
Кухня Сканди-02 | 2,2м
Graphite Softwood
В корзину
Общие размеры
длина
220 см
высота
214 см
глубина
60 см
Прямая кухня Прага-01 Белое дерево
41 860
Цена за всю кухню
4,8 | 9 отзывов
Кухня Прага-01 | 2,6м
Белое дерево
В корзину
Общие размеры
длина
260 см
высота
214 см
глубина
60 см
Кухня Прага-12 Венге Премиум/ Белый ( столешница Топ-38, Антарес)
48 810
Цена за всю кухню
4,6 | 14 отзывов
Кухня Прага-12 | 1,5м/2,4м
Венге Премиум/Белое дерево
В корзину
Общие размеры
длина
150/240 см
высота
213 см
глубина
60 см
Прямая кухня Лофт-01 Wenge Veralinga
35 980
Цена за всю кухню
4,5 | 59 отзывов
Кухня коллекции Лофт-01 | 2,2м
Wenge Veralinga
В корзину
Общие размеры
длина
220 см
высота
214 см
глубина
60 см
Прямая кухня Ницца-01 Дуб Оливковый
36 064
Цена за всю кухню
4,7 | 14 отзывов
Кухня коллекции Ницца-01 | 1,9м
Оливковый
В корзину
Общие размеры
длина
190 см
высота
214 см
глубина
60 см
Угловая кухня Сканди-04 Grey Softwood / Венге
58 646
Цена за всю кухню
4,6 | 14 отзывов
Кухня коллекции Сканди-04 | 1,6м/2,7м
Grey Softwood
В корзину
Общие размеры
длина
159/265 см
высота
234 см
глубина
60 см
Кухня Прага-08 Венге Премиум/ Белый (столешница Топ-27, Антарес)
26 240 27 621
-5%
Цена за всю кухню
4,6 | 15 отзывов
Кухня Прага-08 | 1,6м
Венге Премиум/Белое дерево
В корзину
Общие размеры
длина
160 см
высота
214 см
глубина
60 см
Кухня Прага-05 Венге Премиум
55 804 79 720
-30%
Цена за всю кухню
4,7 | 7 отзывов
Кухня Прага-05 | 3,3м
Венге Премиум
В корзину
Общие размеры
длина
330 см
высота
214 см
глубина
60 см
Кухня Уют-2, Дуб сонома (сушка и мойка в комплект не входят)
13 910
Цена за всю кухню
4,5 | 10 отзывов
Кухонный модульный гарнитур Уют-2 | 1,2м
Дуб сонома
В корзину
Общие размеры
длина
120 см
высота
215,5 см
глубина
60 см
Кухня Валерия-М-04 Серый металлик дождь светлый/Черный металлик дождь
72 212
Цена за всю кухню
4,5 | 60 отзывов
Кухня Валерия-М-04 | 2,7м/1,8м
Серый металлик дождь светлый/Черный металлик дождь
В корзину
Общие размеры
длина
269/179 см
высота
214 см
глубина
60 см
Кухня Брауни-06 Дуб сонома
7 680
Цена за всю кухню
4,5 | 10 отзывов
Кухонный модульный гарнитур Брауни-06 | 0,4м
Дуб сонома
В корзину
Общие размеры
длина
40 см
высота
214 см
глубина
60 см
Прямая кухня Логика-03 Белый глянец
45 981
Цена за всю кухню
4,5 | 51 отзыв
Кухня коллекции Логика-03 | 2м
Белый глянец
В корзину
Общие размеры
длина
200 см
высота
204 см
глубина
60 см
Угловая кухня Лофт-03 Snow Veralinga
45 038
Цена за всю кухню
4,4 | 25 отзывов
Кухня коллекции Лофт-03 | 1,2м/2,2м
Snow Veralinga
В корзину
Общие размеры
длина
120/219 см
высота
214 см
глубина
60 см
Кухня Лофт-04 Cappuccino Veralinga
68 251
Цена за всю кухню
4,7 | 9 отзывов
Кухня Лофт-04 | 1,5м/2,5м
Cappuccino Veralinga
В корзину
Общие размеры
длина
149/249 см
высота
214 см
глубина
60 см
Угловая кухня Лофт-03 Cappuccino Veralinga
45 920
Цена за всю кухню
4,4 | 30 отзывов
Кухня коллекции Лофт-03 | 1,2м/2,2м
Cappuccino Veralinga
В корзину
Общие размеры
длина
120/219 см
высота
214 см
глубина
60 см
Прямая кухня Глетчер-02 Гейнсборо Силк
39 858
Цена за всю кухню
4,4 | 11 отзывов
Кухня Глетчер-02 | 2,4м
Гейнсборо Силк
В корзину
Общие размеры
длина
240 см
высота
214 см
глубина
60 см
Прямая кухня Шале-02 Ivory
47 096
Цена за всю кухню
5,0 | 3 отзыва
Кухня Шале-02 | 2,9м
Ivory
В корзину
Общие размеры
длина
290 см
высота
214 см
глубина
60 см
Прямая кухня Лофт-01 Nordic Oak
38 318
Цена за всю кухню
4,5 | 35 отзывов
Кухня Лофт-01 | 2,2м
Nordic Oak
В корзину
Общие размеры
длина
220 см
высота
214 см
глубина
60 см
Прямая кухня Валерия-М-01 Белый глянец
37 226
Цена за всю кухню
4,5 | 35 отзывов
Кухня коллекции Валерия-М-01 | 1,8м
Белый глянец
В корзину
Общие размеры
длина
180 см
высота
214 см
глубина
60 см
Прямая кухня Глетчер-01 Маренго Силк
49 308
Цена за всю кухню
4,4 | 16 отзывов
Кухня коллекции Глетчер-01 | 2,2м
Маренго Силк
В корзину
Общие размеры
длина
220 см
высота
234 см
глубина
60 см
Кухня Прага-07 Венге Премиум/ Белый
20 900
Цена за всю кухню
4,5 | 15 отзывов
Кухонный модульный гарнитур Прага-07 | 1,5м
Венге/Белый
В корзину
Общие размеры
длина
150 см
высота
214 см
глубина
47,8 см
Подобрать за 30 секунд
Мастер подбора
кухни
Подобрать

При выборе кухни стоит обратить внимание не только на то, чтобы она была стильной, поскольку комфорт во время использования в большей степени зависит от функциональности и эргономичности мебели. Кухонный гарнитур подбирают с учетом потребностей, материала изготовления, площади помещения и стиля.

Выбор кухонного гарнитура

Кухонные гарнитуры бывают нескольких видов:

  • Готовые. Такие варианты представлены в нашем интернет-магазине. Кухня выполнена в едином стиле и включает необходимые предметы мебели. Есть варианты для маленьких и больших площадей.
  • Модульные. Этот вид мебели тоже можно купить у нас на сайте. Кухонный гарнитур при этом формируется из готовых модулей, у которых можно менять порядок расположения.
  • Заказные. Их создают по индивидуальному проекту заказчика. Это самый дорогой вариант меблировки кухни, поэтому обычно его используют для нестандартных помещений.

Гарнитур для кухни состоит из разного вида тумб, а также настенных и напольных шкафов. В одну из столешниц встраивается мойка, а остальное пространство оставляют свободным для приготовления пищи.

На что обратить внимание при выборе гарнитура для кухни: комплектация, размеры, стиль

Перед тем как выбрать и купить кухню, стоит учесть несколько моментов:

  • Цвет. Оттенок мебели выбирают, отталкиваясь от личных предпочтений, а также цвета обоев, освещенности, дизайна остальных комнат. При этом стоит учитывать, что светлую мебель приходится чаще мыть.
  • Комплект. От этого зависит удобство использования, поэтому стоит заранее определить, сколько шкафов и тумб понадобится для комфортного использования кухни.
  • Размер. Кухонный гарнитур подбирают под габариты помещения, поэтому в нем заранее делают замеры и после этого уже подбирают мебель.
  • Стиль. Сейчас популярным считаются хай-тек, лофт, неоклассика, современный стиль.

Из чего сделан современный гарнитур

Во время приготовления пищи на кухне бывает повышенная влажность, поэтому долговечную мебель создают только из прочных материалов, которые устойчивы к агрессивным внешним факторам. Стенки и фасады для кухонного гарнитура обычно создают из:

  • Дерева — используется массив дуба, ясеня, вишни или бука. Это самый дорогой материал, при этом он не всегда вписывается в современный интерьер.
  • МДФ — альтернатива натуральному дереву, мебель создают из стружки дорогих пород, которая формируется под высоким давлением и с использованием полимеров.
  • ДСП — недорогой материал, который устойчив к механическим повреждениям. Для изготовления мебели используют стружку недорогих пород древесины.

В нашем интернет-магазине представлены угловые, прямые и модульные кухни с разными видами отделки фасада. У нас есть коллекции российских и зарубежных брендов в разных ценовых категориях, при этом замерщик бесплатно приезжает в квартиру клиента. Весь ассортимент представлен на сайте, поэтому покупатели могут изучить его, а потом обсудить понравившиеся варианты с консультантом. Задать вопросы по товару, а также обсудить доставку и сборку мебели можно с нашими специалистами.

Видео
Кухонный гарнитур Настя Кухонный гарнитур Настя
Кухонный гарнитур Виктория Кухонный гарнитур Виктория
Кухонный гарнитур Валерия-М Кухонный гарнитур Валерия-М
Кухонный гарнитур Прага Кухонный гарнитур Прага
Кухонный гарнитур Ривьера Кухонный гарнитур Ривьера
Кухонный гарнитур Верона Кухонный гарнитур Верона
Кухонный гарнитур Сити Кухонный гарнитур Сити
Кухонный гарнитур Лофт 👍 Кухонный гарнитур Лофт 👍
Кухонный гарнитур Куба Кухонный гарнитур Куба
Кухонный гарнитур Шале Кухонный гарнитур Шале
Кухонный гарнитур Фьюжн Кухонный гарнитур Фьюжн
Кухонный гарнитур Версаль Кухонный гарнитур Версаль
Советы
Дизайн кухни 2022 года: тренды, идеи, фото Дизайн кухни 2022 года: тренды, идеи, фото
22.12.2020 1 124937
Полноценный стол вместо подоконника: экономим деньги и площадь Полноценный стол вместо подоконника: экономим деньги и площадь
22.01.2021 0 22457
Дизайн маленькой кухни: 200 фото интерьеров и 49 идей ремонта Дизайн маленькой кухни: 200 фото интерьеров и 49 идей ремонта
19.01.2021 1 63392
Выбираем фасады для кухни: 10 самых популярных материалов Выбираем фасады для кухни: 10 самых популярных материалов
14.01.2021 1 19224
Дизайн кухни 9 кв. метров: правила оформления и красивые фото Дизайн кухни 9 кв. метров: правила оформления и красивые фото
05.05.2021 0 48656
Установка столешницы на кухне: подробная пошаговая инструкция Установка столешницы на кухне: подробная пошаговая инструкция
14.01.2021 0 15587
Дизайн кухни 6 кв. метров: правила оформления и красивые фото Дизайн кухни 6 кв. метров: правила оформления и красивые фото
05.05.2021 0 52166
Кухня, совмещенная с гостиной: основные правила объединения гостиной и кухни в квартире, фото и идеи дизайна интерьера Кухня, совмещенная с гостиной: основные правила объединения гостиной и кухни в квартире, фото и идеи дизайна интерьера
28.03.2021 0 20813
Кухня с барной стойкой: 300 фото + виды дизайна Кухня с барной стойкой: 300 фото + виды дизайна
22.01.2021 0 35503
Интерьер кухни в скандинавском стиле: 60 + фото Интерьер кухни в скандинавском стиле: 60 + фото
28.03.2021 0 15890