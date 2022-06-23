При выборе кухни стоит обратить внимание не только на то, чтобы она была стильной, поскольку комфорт во время использования в большей степени зависит от функциональности и эргономичности мебели. Кухонный гарнитур подбирают с учетом потребностей, материала изготовления, площади помещения и стиля.
Кухонные гарнитуры бывают нескольких видов:
Гарнитур для кухни состоит из разного вида тумб, а также настенных и напольных шкафов. В одну из столешниц встраивается мойка, а остальное пространство оставляют свободным для приготовления пищи.
Перед тем как выбрать и купить кухню, стоит учесть несколько моментов:
Во время приготовления пищи на кухне бывает повышенная влажность, поэтому долговечную мебель создают только из прочных материалов, которые устойчивы к агрессивным внешним факторам. Стенки и фасады для кухонного гарнитура обычно создают из:
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