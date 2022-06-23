При выборе кухни стоит обратить внимание не только на то, чтобы она была стильной, поскольку комфорт во время использования в большей степени зависит от функциональности и эргономичности мебели. Кухонный гарнитур подбирают с учетом потребностей, материала изготовления, площади помещения и стиля.

Выбор кухонного гарнитура

Кухонные гарнитуры бывают нескольких видов:

Готовые. Такие варианты представлены в нашем интернет-магазине. Кухня выполнена в едином стиле и включает необходимые предметы мебели. Есть варианты для маленьких и больших площадей.

Модульные. Этот вид мебели тоже можно купить у нас на сайте. Кухонный гарнитур при этом формируется из готовых модулей, у которых можно менять порядок расположения.

Заказные. Их создают по индивидуальному проекту заказчика. Это самый дорогой вариант меблировки кухни, поэтому обычно его используют для нестандартных помещений.

Гарнитур для кухни состоит из разного вида тумб, а также настенных и напольных шкафов. В одну из столешниц встраивается мойка, а остальное пространство оставляют свободным для приготовления пищи.

На что обратить внимание при выборе гарнитура для кухни: комплектация, размеры, стиль

Перед тем как выбрать и купить кухню, стоит учесть несколько моментов:

Цвет. Оттенок мебели выбирают, отталкиваясь от личных предпочтений, а также цвета обоев, освещенности, дизайна остальных комнат. При этом стоит учитывать, что светлую мебель приходится чаще мыть.

Комплект. От этого зависит удобство использования, поэтому стоит заранее определить, сколько шкафов и тумб понадобится для комфортного использования кухни.

Размер. Кухонный гарнитур подбирают под габариты помещения, поэтому в нем заранее делают замеры и после этого уже подбирают мебель.

Стиль. Сейчас популярным считаются хай-тек, лофт, неоклассика, современный стиль.

Из чего сделан современный гарнитур

Во время приготовления пищи на кухне бывает повышенная влажность, поэтому долговечную мебель создают только из прочных материалов, которые устойчивы к агрессивным внешним факторам. Стенки и фасады для кухонного гарнитура обычно создают из:

Дерева — используется массив дуба, ясеня, вишни или бука. Это самый дорогой материал, при этом он не всегда вписывается в современный интерьер.

МДФ — альтернатива натуральному дереву, мебель создают из стружки дорогих пород, которая формируется под высоким давлением и с использованием полимеров.

ДСП — недорогой материал, который устойчив к механическим повреждениям. Для изготовления мебели используют стружку недорогих пород древесины.

В нашем интернет-магазине представлены угловые, прямые и модульные кухни с разными видами отделки фасада. У нас есть коллекции российских и зарубежных брендов в разных ценовых категориях, при этом замерщик бесплатно приезжает в квартиру клиента. Весь ассортимент представлен на сайте, поэтому покупатели могут изучить его, а потом обсудить понравившиеся варианты с консультантом. Задать вопросы по товару, а также обсудить доставку и сборку мебели можно с нашими специалистами.