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Адреса магазинов
Москва, ул. Молодогвардейская, д. 54, стр. 6
Молодежная Подробнее
Молодежная Фирменный магазин Склад +7 (495) 984-16-99 пн-вс: с 9:00 до 21:00 Самовывоз: пн-пт: с 9:00 до 20:00 сб-вс: с 9:00 до 18:00 Как добраться?
Москва, ул. Осташковская, д. 22
Медведково Подробнее
МедведковоФирменный магазин +7 (495) 984-16-99 пн-вс: с 9:00 до 21:00 Как добраться?
Реутов, Носовихинское шоссе, д. 5
Новокосино Подробнее
НовокосиноФирменный магазин +7 (495) 984-16-99 пн-вс: с 9:00 до 21:00 Как добраться?
Магазин склад на Молодежной Москва, ул. Молодогвардейская, д. 54, стр. 6 +7 (495) 984-16-99 пн-вс: с 9:00 до 21:00 Самовывоз: пн-пт: с 9:00 до 20:00 сб-вс: с 9:00 до 18:00
Фирменный магазин в Медведково Москва, ул. Осташковская, д. 22 +7 (495) 984-16-99 пн-вс: с 9:00 до 21:00
Фирменный магазин в Новокосино Реутов, ул. Носовихинское шоссе, 5 +7 (495) 984-16-99 пн-вс: с 9:00 до 21:00 (Ежедневно)
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  • Mebel169.ru – это крупный оптово-розничный магазин качественной и недорогой мебели.

    С 2016 года мы напрямую работаем с известными фабриками-производителями корпусной и мягкой мебели, фурнитуры, комплектующих. На складе собрано более 50 000 отдельных предметов обстановки и гарнитуров, сопутствующих товаров для оформления и благоустройства квартир, домов.

    Мы являемся официальным дилером компаний-изготовителей мебели России и стран СНГ, заключаем договора только с проверенными, надежными компаниями-производителями. Качество продукции контролируется на всех этапах: от отбора сырья до финальной отделки фасадов шпоном или ламинирующими пленками.

    Именно поэтому к нам возвращаются снова и приводят своих друзей, знакомых, партнеров.

  • Мы стараемся сделать сайт удобным и понятным для всех пользователей.

    На сайте реализована система фильтров, расположенная на каждой странице каталога над списком товаров. Например, вам нужна кухня белого цвета. Для этого вам необходимо перейти в раздел кухни и отфильтровать товары по цвету.

    Каталоги снабжены красочными, реалистичными фотографиями продукции и подробными описанием характеристик товара. Обязательно указываются состав и комплектация мебели, наличие механизмов трансформации, дополнительных функций.

    Попробуйте сейчас найти кухню желаемого цвета

  • Выбрать и приобрести нужную мебель можно оставаясь дома или в своем кабинете.

    Просто выберите понравившийся товар, положите его в корзину, заполните необходимые для заказа данные и оплатите картой онлайн.

    Еще одним способом оформления заказа является телефонный звонок. Выберите подходящий вам товар и позвоните по телефону - менеджеры помогут с оформлением.

    Также вы можете сделать заказ и произвести оплату товара в любом из наших шоу-румов, предварительно увидев мебель в живую.

  • Мы выполняем доставку товаров по Москве и Московской области.

    Выгодные условия и низкие тарифы постоянно радуют наших клиентов. Плюсы услуги доставки:

    • срок доставки можно назначить на любой удобный для клиента день;
    • мебель аккуратно поднимут на указанный этаж по лестнице или на лифте, занесут в квартиру или дом;
    • для клиентов, заказавших услуги замерщика и сборщика, а также при покупке трех и более единиц бытовой техники – доставка бесплатно!

    Вы также можете забрать свой заказ с нашего склада. При оформлении заказа, обязательно согласуйте условия доставки или самовывоза с вашим персональным менеджером.

  • Оплатить товар в нашем интернет-магазине можно любым из удобных для вас способом:

    • Банковской картой через онлайн-банк.
    • Наличными в магазине, а также при получении заказа при его доставке.
    • Безналичным платежом для юридических лиц.

    Более подробно с условиями доставки и оплаты, а так же по вопросам возврата товара можно ознакомиться на соответствующих страницах.

  • В нашем интернет-магазине вы всегда найдете большое количество акций.

    Кроме акций у нас постоянно действуют распродажи на многие модели мебели из абсолютно разных категория: кухни, диваны, шкафы, комплекты мебели для гостиных, прихожих, спален и детских.

    Не упустите отличный шанс купить качественную мебель для дома на выгодных условиях по низкой цене.

    Мы всегда стараемся, чтобы каждый мог сделать свой дом комфортным и уютным, при этом затратив минимум средств.

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Мебельный интернет магазин — Mebel169

С заботой о клиентах

Mebel169.ru — это компания по продаже мебели напрямую со склада. Обратившись в другие магазины вам придется ждать товар неделями, и даже месяцами — у нас в большинстве случаев вы получите свою покупку на второй или третий день после заказа.

На нашем сайте вы найдете огромный ассортимент мебели на любой вкус и цвет. Она уже упакована и ждет вас на складе в Москве. Вам осталось только выбрать понравившуюся модель, ознакомиться с отзывами и совершить удачную покупку сегодня. Развернуть текст

Модульные и корпусные модели от «Мебель169.ru»

Мы с гордостью предлагаем тщательно подобранный, широкий ассортимент предметов обстановки. Заказать выбранные предметы обстановки, интерьерный декор можно онлайн, с доставкой по указанному адресу в Москве и близлежащих областях.

Для наших клиентов доступны:

  • шкафы распашные и с дверями купе;
  • комфортабельные диваны для гостиных, приемных, спален, с разнообразными механизмами трансформации;
  • обеденные столы и стулья в комплекте или по отдельности, в различном дизайне, из традиционных и современных материалов;
  • письменные и компьютерные столы для школьников, для удаленной работы на дому или офисов;
  • встраиваемые шкафы по индивидуальным меркам, а также модели для офисов;
  • кровати разных размеров, комплектации, пружинные и беспружинные матрасы.

Наша компания работает с надежными, проверенными компаниями-производителями. Вся мебель изготавливается из сертифицированного сырья, безопасного для здоровья, и может использоваться в детских комнатах, учебных и дошкольных учреждениях, больницах. Матрасы производятся из гипоаллергенных материалов, с использованием современных технологий и ортопедических наполнителей.

Выбирайте и покупайте мебель в нашем магазине с комфортом и без переплат!

Предлагая вам интернет-шоппинг на нашем официальном сайте, мы заботимся о вашем комфорте и выгоде. Экономя на сети розничных торговых точек, мы устанавливаем более низкие цены, чем у конкурентов. При этом качество продукции – выше всяких похвал. Покупки онлайн имеют массу плюсов:

  • можно не торопиться, тщательно выбирая модели по нужным параметрам;
  • делать покупки в любое время дня и ночи;
  • легко и просто заказать дополнительные элементы обстановки, поменять потерявший красивый внешний вид или сломавшийся модуль на новый.

Если вы предпочитаете выбирать кровати или диваны вживую, оценивая их комфортабельность и дизайн, то к вашим услугам – три огромных шоу-рума, расположенных в Москве.

У вас остались вопросы? Свяжитесь с нашими консультантами, которые с удовольствием разъяснят все нюансы и помогут с выбором. Свернуть текст

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Дарья
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