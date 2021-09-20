Mebel169.ru – это крупный оптово-розничный магазин качественной и недорогой мебели.

С 2016 года мы напрямую работаем с известными фабриками-производителями корпусной и мягкой мебели, фурнитуры, комплектующих. На складе собрано более 50 000 отдельных предметов обстановки и гарнитуров, сопутствующих товаров для оформления и благоустройства квартир, домов.

Мы являемся официальным дилером компаний-изготовителей мебели России и стран СНГ, заключаем договора только с проверенными, надежными компаниями-производителями. Качество продукции контролируется на всех этапах: от отбора сырья до финальной отделки фасадов шпоном или ламинирующими пленками.

Именно поэтому к нам возвращаются снова и приводят своих друзей, знакомых, партнеров.