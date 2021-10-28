Mebel169.ru – это крупный оптово-розничный магазин качественной и недорогой мебели.
С 2016 года мы напрямую работаем с известными фабриками-производителями корпусной и мягкой мебели, фурнитуры, комплектующих. На складе собрано более 50 000 отдельных предметов обстановки и гарнитуров, сопутствующих товаров для оформления и благоустройства квартир, домов.
Мы являемся официальным дилером компаний-изготовителей мебели России и стран СНГ, заключаем договора только с проверенными, надежными компаниями-производителями. Качество продукции контролируется на всех этапах: от отбора сырья до финальной отделки фасадов шпоном или ламинирующими пленками.
Именно поэтому к нам возвращаются снова и приводят своих друзей, знакомых, партнеров.
Мы стараемся сделать сайт удобным и понятным для всех пользователей.
На сайте реализована система фильтров, расположенная на каждой странице каталога над списком товаров. Например, вам нужна кухня белого цвета. Для этого вам необходимо перейти в раздел кухни и отфильтровать товары по цвету.
Каталоги снабжены красочными, реалистичными фотографиями продукции и подробными описанием характеристик товара. Обязательно указываются состав и комплектация мебели, наличие механизмов трансформации, дополнительных функций.
Выбрать и приобрести нужную мебель можно оставаясь дома или в своем кабинете.
Просто выберите понравившийся товар, положите его в корзину, заполните необходимые для заказа данные и оплатите картой онлайн.
Еще одним способом оформления заказа является телефонный звонок. Выберите подходящий вам товар и позвоните по телефону - менеджеры помогут с оформлением.
Также вы можете сделать заказ и произвести оплату товара в любом из наших шоу-румов, предварительно увидев мебель в живую.
Мы выполняем доставку товаров по Москве и Московской области.
Выгодные условия и низкие тарифы постоянно радуют наших клиентов. Плюсы услуги доставки:
Вы также можете забрать свой заказ с нашего склада. При оформлении заказа, обязательно согласуйте условия доставки или самовывоза с вашим персональным менеджером.
Оплатить товар в нашем интернет-магазине можно любым из удобных для вас способом:
Более подробно с условиями доставки и оплаты, а так же по вопросам возврата товара можно ознакомиться на соответствующих страницах.
В нашем интернет-магазине вы всегда найдете большое количество акций.
Кроме акций у нас постоянно действуют распродажи на многие модели мебели из абсолютно разных категория: кухни, диваны, шкафы, комплекты мебели для гостиных, прихожих, спален и детских.
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Мы всегда стараемся, чтобы каждый мог сделать свой дом комфортным и уютным, при этом затратив минимум средств.
С заботой о клиентах
Mebel169.ru — это компания по продаже мебели напрямую со склада. Обратившись в другие магазины вам придется ждать товар неделями, и даже месяцами — у нас в большинстве случаев вы получите свою покупку на второй или третий день после заказа.
На нашем сайте вы найдете огромный ассортимент мебели на любой вкус и цвет. Она уже упакована и ждет вас на складе в Москве. Вам осталось только выбрать понравившуюся модель, ознакомиться с отзывами и совершить удачную покупку сегодня. Развернуть текст
Модульные и корпусные модели от «Мебель169.ru»
Мы с гордостью предлагаем тщательно подобранный, широкий ассортимент предметов обстановки. Заказать выбранные предметы обстановки, интерьерный декор можно онлайн, с доставкой по указанному адресу в Москве и близлежащих областях.
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Наша компания работает с надежными, проверенными компаниями-производителями. Вся мебель изготавливается из сертифицированного сырья, безопасного для здоровья, и может использоваться в детских комнатах, учебных и дошкольных учреждениях, больницах. Матрасы производятся из гипоаллергенных материалов, с использованием современных технологий и ортопедических наполнителей.
Выбирайте и покупайте мебель в нашем магазине с комфортом и без переплат!
Предлагая вам интернет-шоппинг на нашем официальном сайте, мы заботимся о вашем комфорте и выгоде. Экономя на сети розничных торговых точек, мы устанавливаем более низкие цены, чем у конкурентов. При этом качество продукции – выше всяких похвал. Покупки онлайн имеют массу плюсов:
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